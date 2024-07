Hanno rotto un vetro laterale e danneggiato una centralina del supermercato “Il Centesimo” di via Unità d’Italia, tra Fontanelle e San Giusippuzzu ad Agrigento, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Ma per loro sfortuna si è attivato il sistema d’allarme e i delinquenti sono scappati a mani vuote.

Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri. Della banda di ladri, però, nessuna traccia. Ad agire, nel corso delle ore notturne, sarebbero stati due malviventi, a quanto pare, incappucciati.

I militari dell’Arma hanno rinvenuto i segni del danneggiamento. Sul posto è intervenuto il personale della Scientifica per raccogliere eventuali tracce o altri elementi utili, che possano aiutare i carabinieri a risalire ai malfattori. Se consumato sarebbe stato l’ennesimo “colpo” ai danni di supermercati in territorio della città dei templi.