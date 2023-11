Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un ristorante di piazzale Giglia a San Leone e sono riusciti a portare via 500 euro in contanti, un computer, due tablet e una bicicletta elettrica. Il titolare ha denunciato il furto ai carabinieri. Il danno non è stato ancora quantificato e comunque non coperto da assicurazione. I militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento hanno già avviato le indagini. Tutt’intorno a piazzale Giglia ci sono le telecamere del Comune, ma anche quelle di altre attività commerciali.