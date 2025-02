Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di un bar di Corso Serrovira, a Licata, riuscendo a portare via il denaro contenuto nel registratore di cassa. Il danno è ancora da quantificare ma l’attività non è assicurata per tali eventi. Tutto quanto ieri notte mentre l’esercizio commerciale era chiuso.

I malviventi, dopo avere rotto il vetro della porta d’ingresso, sono penetrati all’interno del locale. Hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno portato via i soldi in banconote e monete dalla cassa. Non dovrebbe mancare null’altro, anche se, qualche altro danno a cose sarebbe stato fatto.

Il raid è stato scoperto, poco più tardi, dal proprietario all’orario di apertura. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato dai carabinieri, dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I militari dell’Arma, stanno ora indagando sull’incursione notturna.

