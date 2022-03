Si intrufolano in due case, e portano via solo i televisori

Due furti in abitazione sono stati messi a segno, nel giro di pochi giorni, a Canicattì. Da un’abitazione di via Nazionale, di proprietà di un emigrato in Germania, sono stati portati via due televisori e da un’altra, di via Vittorio Emanuele, è stato rubato un tv color 21 pollici a schermo piatto. Formalizzate le denunce ai poliziotti del Commissariato cittadino.

Nel primo caso, i ladri si sono intrufolati nell’immobile dalla finestra del primo piano, e hanno rubato i tv color della cucina, e camera da letto. Dall’appartamento di via Vittorio Emanuele, approfittando di una notte d’assenza del proprietario, i malviventi penetrati dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno asportato invece un tv color 21 pollici.

Gli agenti hanno avviato l’attività investigativa per provare a risalire ai ladri. Ad agire verosimilmente la stessa “mano”.