Si sono vissuti momenti di tensione in una traversa di via Ugo Foscolo a Favara, dove un uomo si è introdotto nell’abitazione di un conoscente rifiutandosi poi di uscire. E all’arrivo dei carabinieri ha spintonato e preso a calci uno dei militari. Protagonista un trentenne di nazionalità maliana, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il carabiniere aggredito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’’ospedale San Giovanni di Dio, riportando dei traumi sparsi sul corpo. I medici in servizio lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di pochi giorni. Secondo quanto ricostruito, il giovane immigrato si sarebbe introdotto nell’appartamento, creando il caos. Il proprietario dall’abitazione, un 55enne favarese, ha chiamato il 112.

All’arrivo dei carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento e della Tenenza di Favara la situazione è degenerata. Il trentenne avrebbe iniziato a insultare i militari per poi aggredirli fisicamente, spintonandoli e colpendo con calci uno di loro. Gli uomini in divisa sono riusciti a bloccarlo.

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