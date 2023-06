Si intrufola in un ristorante al viale della Vittoria e porta via la cassa: arrestato

Si è intrufolato in un noto ristorante del Viale della Vittoria ad Agrigento, e ha prelevato il registratore di cassa con i soldi. E’ stato però scoperto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, accorsi unitamente ai carabinieri del nucleo Radiomobile, che lo hanno subito bloccato e arrestato. Si tratta di Luigi Caramanno 45 anni, di Favara, già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di furto aggravato. Il favarese ha nominato difensore l’avvocato Daniele Re. All’interno del registratore di cassa c’erano poche centinaia di euro. Per il 45enne è il terzo arresto per furto in appena pochi mesi. Alcune settimane fa i carabinieri lo hanno sorpreso a scassinare e rubare le monete da un distributore automatico di snack e bevande nel centro di Favara. Qualche mese prima, invece, fu arrestato in flagranza di reato dopo aver fatto irruzione in un panificio in corso Vittorio Veneto sempre a Favara. Per quest’ultimo episodio fu condannato, dopo il giudizio direttissimo, a due mesi e venti giorni di reclusione.