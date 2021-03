Si insedia la consulta del turismo: c’è la data

E’ stata convocata per il prossimo 22 marzo la prima seduta della Consulta del turismo al comune di Agrigento. Alle 16 , al collegio dei Filippini , la consulta si insedierà ufficialmente. Diventa così operativo l’organismo istituito lo scorso 3 febbraio con l’obiettivo di dare un contributo tecnico all’amministrazione Miccichè sui temi del turismo. Associazioni, amministrazione comunale, operatori cercheranno insieme di programmare il turismo ad Agrigento, ognuno per la propria parte saprà e vorrà dare il contributo per il bene della città.