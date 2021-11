Si inaugura l’anno accademico del corso di laurea in mediazione linguistica all’Università di Agrigento

Domani 3 novembre, alle 09:30, nell’aula Magna “Luca Crescente” del Consorzio universitario di Agrigento si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 del corso di Studi Superiori per mediatori linguistici e culturali (e. classe di laurea L-12), Agorà Mundi.

La triennale di mediazione linguistica Agorà Mundi è un’eccellenza che opera nel territorio agrigentino, si avvale di docenti di altissimo livello e offre ai propri iscritti un percorso di formazione completo nello studio delle lingue araba (500 ORE), inglese, francese e spagnola oltre a tutte le altre materie curriculari previste dal piano di studi, e, con un percorso di tirocinio convenzionato con i principali enti pubblici e privati al fine di immettere concretamente i propri laureati nel mondo del lavoro.

Introdurrà e presiederà l’inaugurazione dell’anno accademico il Presidente di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento , Antonino Mangiacavallo, seguirà la prolusione del prof.re Marcello Saija direttore della SSML Agorà Mundi che traccerà il bilancio dell’attività svolta. Saranno delineate le prospettive di crescita anche in relazione alla riqualificazione degli operatori dei centri di accoglienza interessati a conseguire la laurea in mediazione culturale.