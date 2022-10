Si fingono dipendenti comunali e derubano un’anziana

Due ragazze, al momento ignote, dopo essersi fatte aprire la porta, spacciandosi per impiegate comunali, inviate dal Municipio, per fare pulizie presso gli anziani, hanno derubato una pensionata nella sua abitazione, nel centro di Naro. È stata già presentata denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina, come ha confermato il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

“Voglio quindi lanciare un appello alla massima cautela a tutti coloro che avessero genitori anziani – dice il primo cittadino narese – il Comune non ha attivato nessun servizio di questo tipo, e soprattutto nessun dipendente comunale busserà alla porta dei cittadini. Non aprite la porta agli sconosciuti”.