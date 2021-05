Si è versato addosso acqua bollente, ustioni di secondo grado per bimbo

Ha riportato ustioni di secondo grado, il bambino di 5 anni, di Agrigento, ricoverato ieri al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Civico” di Palermo dopo un incidente domestico, avvenuto all’interno di un’abitazione, nel quartiere di Monserrato.

Il piccolino, per fortuna, non versa in pericolo di vita. Ha delle ustioni all’altezza del torace, braccio e spalla. I poliziotti della sezione Volanti hanno ricostruito l’accaduto. Il bimbo s’è versato addosso un contenitore pieno di acqua bollente. Come abbia potuto fare non è ancora chiaro.