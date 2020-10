Si è spento il preside Antonio Manzone

Si è spento mercoledì scorso il preside Antonio Manzone di Montallegro. In pensione ormai da 2 anni, ha ricoperto l’ultimo incarico di dirigente al Liceo scientifico e delle scienze umane “POLITI” di Agrigento. Per più di dieci anni è stato alla guida della scuola agrigentina che ha diretto con competenza e professionalità, portandola a diventare uno dei licei più ambiti della provincia. Ha iniziato la sua attività lavorativa negli anni 80 come docente di Matematica e Fisica a Vicenza. Dopo l’esperienza in Veneto, è ritornato in Sicilia dove ha insegnato in diverse scuole dell’agrigentino prima di passare al nuovo incarico di dirigente agli inizi degli anni duemila, assumendo, fra l’altro, la direzione dell’istituto professionale Fermi di Aragona, dell’istituto comprensivo Scaturro di Sciacca e per ultimo del liceo POLITI di Agrigento. Diversi gli attestati di stima e di apprezzamento che stanno giungendo da tutta la comunità scolastica a testimonianza del riconoscimento per l’impegno profuso e della competenza dimostrata dal preside Manzone. I funerali avranno luogo domani alle 17 (venerdì 16) presso la chiesa Immacolata di Montallegro.