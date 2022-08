Si è spento Francesco Giordano. Un uomo molto conosciuto in città sia perché proprietario di un panificio, in viale Emporium, a San Leone, sia per la sua passione per l’Akragas calcio. Aveva 65 anni. Lascia la la moglie Maria Rosa Savarino, i figli Sabrina e Daniele con la moglie Mariagrazia Pavone, il nipote Angelo.

I funerali avranno luogo domani , 6 agosto, alle ore 10:00 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria, al villaggio Mosè di Agrigento, da dove la salma sarà accompagnata al Cimitero di Bonamorone.