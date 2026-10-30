Si è spenta la signora Gerlanda “Dina” Salsedo Giacalone, stimata insegnante e figura di grande spessore umano e culturale, che per anni si è dedicata con passione e dedizione alla formazione di interesse generazioni di studenti. Mamma del consigliere comunale William Giacalone, nonna del collega giornalista Silvio Schembri, e sorella dell’ indimenticato Lillo Salsedo, lascia il ricordo vivo di una donna esemplare, da sempre punto di riferimento per la sua famiglia e per il mondo della scuola. Al consigliere William Giacalone, al collega Silvio Schembri e ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze e il profondo cordoglio del direttore Domenico Vecchio e della redazione di Agrigentooggi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp