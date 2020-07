Si è spenta Giuseppina Ruoppolo: aveva 74 anni

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Agrigento Oggi. All’età di 74 anni e’ venuta a mancare la signora Giuseppina Ruoppolo mamma del direttore Domenico Vecchio.

Donna, moglie, madre e nonna esemplare è stata sin dalla giovinezza un punto di riferimento per tanti giovani sia per la sua professione di insegnante che per il ruolo ricoperto negli anni a servizio della Chiesa al quale si è sempre dedicata con grande passione e spirito di carità. Donna gentile, premurosa e delicata d’animo è stata un esempio anche per tutta la famiglia .

La Redazione, i collaboratori, lo staff tutto, si associano al cordoglio del giornalista, della moglie Marilena Patti, il marito Pietro Vecchio, le figlie Iose e Laura, i generi Angelo Vullo ed Alfonso Amato, il fratello Luigi Ruoppolo ed ai familiari tutti va il cordoglio di tutta la redazione del giornale.

I funerali si terranno giovedì mattina alle 11, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, quartiere San Vito, Agrigento.