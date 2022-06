Si è riunito il Consiglio Regionale dell’Associazione Vittime Civili di Guerra.

Si è riunito a Catania il Consiglio Regionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Ha partecipato anche il Commissario della Sezione Provinciale di Agrigento, Giuseppe Scimè (nella foto). Sono stati affrontati numerosi argomenti fra cui il Nuovo Progetto “Testimoni di Pace” che di concerto con il MIUR sarà dedicato alle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia ed ancora in occasione del ricordo dei Bombardamenti del 1943 saranno avviate diverse iniziative finalizzate non solo al ricordo della memoria ma una concreta azione per educare le giovani generazioni ai principi della pace e solidarietà. Non ha caso è stata deliberata di programmare una giornata da dedicare alla Pace con l’intervento e la partecipazione corale dei giovani provenienti da ogni centro della Sicilia.