Momenti di panico, ieri mattina, lungo la Statale 115 a pochi passi dal bivio per Villaseta, proprio di fronte la Casa natale di Luigi Pirandello, nella corsia di marcia in direzione Porto Empedocle. Un mezzo pesante ha perso parte del carico, lasciando sulla strada un grande sacco pieno di materiali speciali. Si è rischiato l’incidente per quanti si accingevano ad arrivare in quel punto alla guida del proprio veicolo. Sono stati alcuni automobilisti a chiedere l’intervento della polizia. La strada è stata chiusa parzialmente per permettere la rimozione e il ripristino della sicurezza. Non si sa ancora se l’autista non se ne sia accorto, così come sembra, oppure abbia fatto finta di niente.

