Si è insediato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Proviene, da Vicenza dove è stato prefetto dal gennaio del 2023. Per il nuovo responsabile dell’ufficio territoriale del Governo, sessantatreenne, è un ritorno in Sicilia dove aveva già lavorato per circa vent’anni ricoprendo diversi ruoli tra Enna, Palermo e Trapani. Ha preso il posto di Filippo Romano che dopo un anno e mezzo è stato trasferito, dal Consiglio dei ministri, a Vicenza. Il nuovo prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, in passato ha ricoperto vari ruoli di alta responsabilità in diverse Prefetture, principalmente in ambito sicurezza pubblica, gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata e protezione civile.

Ecco nel dettaglio gli incarichi ricoperti:

Dal 28 dicembre 2021 è stato vice prefetto coordinatore della prefettura di Foggia.

Commissario straordinario e liquidatore dell’Ato idrico 5 di Enna.

Presidente del consiglio di amministrazione della società di regolamentazione rifiuti – Srr di Enna (ex Ato rifiuti).

Commissario straordinario coordinatore alla provincia regionale di Enna e nei Comuni di Mascali, Scalea, Bovalino, Bova Marina, Castelvetrano e Misterbianco.

Presidente della commissione straordinaria al Comune di Caltavuturo.

Componente della commissione straordinaria al Comune di Caccamo.

Viceprefetto vicario Coordinatore alla Prefettura di Enna.

