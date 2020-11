Si e’ cosparso di benzina, contenuta in un bidoncino, e si e’ dato fuoco accanto alla sua auto, una Fiat Panda, in via Giusti, a Gravina di Catania. Così si è tolto la vita un pensionato della Cesame, di 71 anni.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, che in queste ore stanno sentendo i parenti dell’uomo per tentare di capire le ragioni del gesto estremo. Il corpo carbonizzato e’ stato ritrovato da un passante.