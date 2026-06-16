Si e’ avvalso della facoltà di non rispondere il deputato regionale di Forza Italia, l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, comparso stamane, dopo un rinvio di cinque giorni, davanti al Gip di Caltanissetta, Santi Bologna, per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per presunti casi corruzione al centro di formazione Cefpas. Il parlamentare è accusato dalla Procura di Caltanissetta di corruzione e di essere a capo di un presunto sistema clientelare basato su favori, assunzioni e appalti. Per lui, i pubblici ministeri hanno chiesto la custodia cautelare in carcere.

Gallo ha, comunque, rilasciato delle dichiarazioni spontanee. “Non ha risposto al Gip, ma depositato un’articolata nota scritta a sua firma – ha affermato uno dei suoi legali, l’avvocato Lillo Fiorello – con la quale ha spiegato i passaggi fondamentali della richiesta del pubblico ministero. Ha sostenuto di non aver stretto nessuno accordo corruttivo. Confidiamo nel fatto che non venga applicata nessuna misura cautelare anche perché riteniamo che questi accordi corruttivi non siano sussistenti”.

“Con le giovani ragazze – ha precisato il penalista – non c’era nessun do ut des. Si tratta solo di segnalazioni per dei contratti che erano assolutamente legittimi che il Cefpas poteva fare e che rientravano nella discrezionalità del direttore del centro, ma con le singole persone non c’è nessun accordo tant’è che non è neppure contestato. E’ contestata la segnalazione nel più ampio quadro di un accordo corruttivo che lo avrebbe visto legato, secondo l’accusa che noi invece contestiamo, con Capodieci per un verso e Sanfilippo per un altro”.

“Non ravvisiamo nessuna serialità nelle richieste dell’onorevole Gallo Afflitto – ha concluso l’avvocato Fiorello – le richieste sono limitate: sono sette rispetto a centinaia di migliaia di contratti Cococo Che faceva il Cefpas e sono tutte richieste legittime con contratti che nessuno ha mai detto che siano illeciti o illegittimi. Siamo fiduciosi”. Oltre al deputato agrigentino si sono tenuti anche gli interrogatori di altri quattro indagati nell’inchiesta “Corte dei miracoli”: Roberto Sanfilippo direttore pro tempore del centro di formazione, Pietro Tirone di Aragona titolare della Sice, il medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca e il funzionario del Cefpas Gioacchino Pontillo. Altri tre indagati sono stati interrogati la settimana scorsa. Le accuse sono corruzione e falso ideologico.

Anche Roberto Sanfilippo, si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere e depositato una memoria difensiva. “Abbiamo depositato – hanno detto i suoi legali, gli avvocati Marianna Montagliani e Gaja Bonafede – una memoria difensiva e dato una ricostruzione dei fatti per dimostrare la sua estraneita’ ai fatti”. Ad assistere Sanfilippo anche l’avvocato Fabrizio Biondo.

Si e’ invece protratto per oltre due ore l’interrogatorio reso dal medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca, assistito dall’avvocato Sergio Iacona. “Riteniamo di avere chiarito – ha spiegato l’avvocato Iacona – la posizione del mio assistito rispetto ai fatti che gli vengono contestati. Parliamo di una persona che ha avuto una carriera assolutamente brillante e di grande spessore senza mai incappare in nessuna censura. Si trova a rispondere di un’accusa estremamente circoscritta perche’ gli si contesta solo un fatto relativo ad una seduta di una commissione e ha spiegato come ha interpretato quei fatti. Questa seduta della commissione era semplicemente una tappa di un iter nel quale non spettava a lui la decisione finale. Attendiamo fiduciosi”.

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