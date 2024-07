Il presidente del Consiglio comunale di Ribera Vincenzo Costa, medico veterinario dell’Asp di Agrigento, il cui nome è finito nell’indagine della Dda di Palermo su mafia e infiltrazioni negli appalti pubblici nel territorio di Sciacca, so è dimesso. Dopo il sindaco Matteo Ruvolo, negli scorsi giorni anche dodici consiglieri comunali avevano invitato Costa a lasciare la sua carica.

Costa rimane in carica come consigliere comunale. Ruolo che eserciterà da indipendente, avendo deciso nei giorni scorsi di autosospendersi da Forza Italia, decisione per la quale la coordinatrice provinciale del partito Margherita La Rocca Ruvolo ha manifestato il suo apprezzamento.

Costa è finito nell’inchiesta perché intercettato durante colloqui con uno degli arrestati per mafia. Le intercettazioni, effettuate dalla Guardia di finanza, hanno rivelato che Costa, interloquiva con il presunto capomafia di Sciacca Domenico Friscia per chiedergli di intervenire, per indurli ad un comportamento più rispettoso, nei confronti di due accalappiacani dipendenti del Comune.

Inoltre, secondo gli inquirenti, Costa si sarebbe impegnato a trovare un lavoro alla figlia di Friscia e a permettere ad un soggetto segnalato da Friscia di lavorare come vigilante di alcuni immobili di sua proprietà.