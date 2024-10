Approvata ieri dalla Camera dei Deputati la conversione in legge del cosiddetto DL Omnibus, recante misure di carattere fiscale. Tra queste, spiccano l’erogazione di un bonus di 100 euro nella busta paga di dicembre per i dipendenti, la nomina di un commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Sicilia, l’incremento di 2 milioni di euro per il bonus psicologo, un aumento dei fondi destinati alla Zona Economica Speciale (ZES) unica e risorse per la rigenerazione e messa in sicurezza degli edifici. Durante le dichiarazioni di voto precedenti all’approvazione del testo legislativo, il deputato agrigentino Calogero Pisano ha colto l’occasione per riportare all’attenzione della Camera dei Deputati il progetto dell’aeroporto di Agrigento. Pisano, noto per il suo impegno verso lo sviluppo infrastrutturale della sua provincia, ha sottolineato l’importanza strategica di questa infrastruttura per il rilancio economico e turistico della provincia da troppo tempo relegata ai margini..