Si avvicina il Black Friday, Valenza (Confcommercio): ” Acquistare nei negozi di prossimità”

Si avvicina il Black Friday diventato uno degli appuntamenti che i consumatori annotano sul calendario per fare acquisti con sconti e prezzi al ribasso. La data quest’anno è venerdì 26 novembre. In questo giorno, Federazione Moda stima un incremento medio delle vendite del 50% , si torna ai livelli di fatturato del 2019. La stima positiva deriva anche dalla spinta ai consumi registrata dall’inizio della primavera con vendite nei negozi di moda. E’ un evento ‘importato’ dagli Stati Uniti che si è via via globalizzato. Per il presidente di FederModa Agrigento, Alfonso Valenza “il Black Friday attira l’interesse di milioni di consumatori a caccia dell’affare in vista della stagione natalizia nei negozi delle nostre città. Tuttavia, le stime sui volumi di vendita non vanno lette solo positivamente. Oggi i negozi devono confrontarsi con le numerose offerte che si susseguono freneticamente online e non sanno se e come inseguirle. Il nostro consiglio- conclude Valenza- è di acquistare sempre nei negozi di prossimità, quelli di fiducia, dove trasparenza e servizio, oltre che il prezzo, sono più che garantiti dal lunedì alla domenica”.