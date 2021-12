Si arrampicano al primo piano, e portano via soldi e oro da abitazione

Ignoti ladri si sono arrampicati, e dopo avere scassinato un infisso sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un’abitazione, al primo piano di una palazzina, del centro cittadino, e hanno portato via soldi e monili in oro per circa 5 mila euro.

E’ successo in pieno giorno, nella giornata di lunedì, a Grotte. Uno o più delinquenti hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa. La scoperta del furto, nel momento in cui i proprietari sono rientrati. Subito è stato allertato il 112.

Nella zona si sono precipitati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno effettuato un sopralluogo, raccolto le dichiarazioni dei proprietari, e avviato le indagini. Nessuno, nella zona, avrebbe visto, né tantomeno sentito qualcosa.