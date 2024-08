Da circa dieci giorni non si hanno notizie di Daniel Barrale, 28 anni, di Agrigento, residente nel quartiere di Villaseta. La famiglia ieri ha denunciato, alla caserma dei carabinieri, l’allontanamento. spetterà agli investigatori dell’Arma fare luce sulla vicenda. Non è chiaro se il giovane si sia allontanato volontariamente dalla città facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri stanno cercando di capire dove il 28enne possa essersi recato. Lo stanno cercando certo, per accertarsi che stia bene e per chiarire il motivo dell’allontanamento che tanto sta facendo preoccupare i familiari.

“E’ da 10 giorni che non abbiamo notizie di mio fratello Daniel; non ha telefono e non riusciamo a contattarlo, per favore a tutti i miei amici chiedo chiunque lo dovesse vedere o avere notizie mi contatti siamo disperati. Daniel Barrale se leggi questo messaggio torna a casa ti prego”. Questo il messaggio dei familiari sui social.