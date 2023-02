Sì alla tradizionale fiera per il Mandorlo in Fiore

“Anche quest’anno in occasione del festival del Mandorlo in fiore, ci sarà il consueto appuntamento con le giostre e la fiera a piazza Ugo La Malfa” . Lo dichiarano i consiglieri comunali Alessia Bongiovì del Movimento Liberi e Solidali e Roberta Zicari di Diventerà Bellissima, che ringraziano il Sindaco e l’Assessore Ciulla per essersi assunti questo impegno. In particolare Alessia Bongiovì afferma: ” Dare risposta ai lavoratori del settore e tutelare la tradizione è una scelta giusta. Ringrazio il Sindaco e l’Assessore Ciulla per aver accolto le richieste di cui mi sono fatta portavoce. La fiera sarà una manifestazione di cui beneficeranno tutti i residenti nonché i turisti accorsi in città “. “Insieme alla collega Bongiovì- dice Roberta Zicari – per i prossimi anni, sosteniamo la necessità di creare un ente strumentale o una fondazione che si occupi di organizzare il Festival del Mandorlo ed altri eventi culturali cari alla nostra città, come l’efebo d’oro, la settimana pirandelliana, le feste di Persefone. Una struttura che metta insieme più istituzioni e soggetti privati, che per tutto l’anno lavori con professionalità e con personale a ciò dedicato, all’organizzazione e alla promozione di suddetti eventi, intercettando finanziamenti pubblici e privati e puntando alla sostenibilità data anche dagli incassi “.