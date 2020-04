Sì ad autocertificazione per la proroga delle concessioni demaniali.

Appena approvato in IV Commissione il Decreto di proroga delle concessioni demaniali fino al 2033 con le Osservazioni della IV Commissione

“Abbiamo approvato la proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, dando però chiara indicazione all’Assessore nel senso di semplificare il più possibile l’iter burocratico.

Grazie al nostro lavoro i “Balneari” non dovranno presentare carte su carte, ma basterà una semplice autocertificazione, non verrà richiesto il Durc nelle contingenze dell’emergenza Covid19, e verrà data copia della concessione con timbro di estensione della concessione.

La Commissione che presiedo, continua a stare al fianco del settore balneare, oggi nella fase di ripartenza, anche più di ieri. Con il decreto da noi modificato abbiamo dato certezza a questo settore sul quale puntiamo per il rilancio della Sicilia. ”