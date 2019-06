Si accendono i riflettori sul Parco Icori, Illuminiamo Agrigento è ancora un successo. Video

Benché l’ UNESCO abbia concesso alla Valle dei Templi il suo prestigioso marchio, il centro storico della città ha un cuore, che occorre valorizzare per rilanciare il turismo. Santa croce, il Parco Icori, rappresentano straordinarie opportunità. A riaccendere i riflettori su questi ultimi ci hanno pensato gli organizzatori di “Illuminiamo Agrigento”. Un paio di fari qua e là, la straordinaria chitarra di Peppe Cammarata e la recitazione di Luigi Corbino, ed il teatro con la sua imponenza per un po’ è uscito dal coma. Un evento quello di venerdì notte che ha ancora una volta registrato uno straordinario successo in termini di partecipazione. C’è voglia di conoscere e di vivere la città. Accendere i riflettori sulla città dimenticata, è sicuramente una necessità prima ancora che un dovere da parte di tutti.