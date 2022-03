Si accende la prima edizione della “Coppa del Mediterraneo”

È tutto pronto per la prima edizione della “Coppa del Mediterraneo”, organizzata dalla ASD Sicily Padel Events, con il patrocinio dell’Acsi. Si parte domani pomeriggio dal Maracanã di via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento, per una tre giorni , 1/2/3 aprile, che vedrà la partecipazione di 70 coppie. L’evento si articola in tre diverse fasi: provinciale (11/12 tappe nei diversi circoli tra Agrigento e Caltanissetta); finali regionali a Trapani; finalissime internazionali a Malta, a Saint Julian. Le tappe provinciali, ad Agrigento e Caltanissetta, si svolgeranno nei circoli delle province e saranno organizzate con fasi a gironi o gironi all’italiana. Le qualificate di ogni girone accederanno al tabellone delle fasi finali della singola tappa. Alle fasi finali regionali, previste a Trapani il 10/11/12 giugno prossimo accederanno i migliori 8 giocatori per ogni singola categoria che avranno totalizzato il miglior punteggio.

I risultati saranno pubblicati su Agrigentooggi.

I punteggi verranno assegnati nel seguente modo: accesso ai sedicesimi di finale (se previsti) 5 punti; agli ottavi di finale (se previsti) 8 punti; ai quarti di finale 15 punti; in semifinale 30 punti; finalista 60 punti, vincitrice tappa 100 punti. I punti non potranno essere cumulati tra le varie categorie e sono strettamente personali. Nel caso di parità in classifica tra diversi giocatori, farà fede la classifica avulsa, tenendo in considerazione iset vinti, game vinti, meno game persi.In caso di ulteriore parità chi ha giocato più tappe.

Le categorie sono 8: principiante maschile, intermedio maschile, intermedio avanzato (open), principiante misto, intermedio misto (open), femminile principiante , femminile (open).

L’iscrizione alle singole categorie è a discrezione dell’organizzazione in collaborazione con i circoli , tenendo presente alcuni requisiti.

Possono prendere parte alla categoria “principiante” tutti coloro che abbiano un livello di gioco effettivamente tale.

Alla categoria “intermedio” possono iscriversi atleti con punteggio FIT massimo 4.1. Alla categoria “intermedio avanzato” (open) posso partecipare atleti con qualsiasi punteggio FIT. Ai vincitori di ogni singola manifestazione verrà consegnato il trofeo di tappa. Agli 8 migliori atleti di ogni categoria verrà fornito, a spese dell’organizzazione, la divisa ufficiale della coppa del mediterraneo. La seconda tappa è in programma i prossimi 8,9, 10 aprile al Planet Padel club Canicattì. Si proseguirà il 22/23/24 aprile allo Street Padel Menfi; il 29/30/1 maggio appuntamento a “Le Beddie” di Raffadali , il 6/7/8 maggio a Caltanissetta , al Padel and More e al Royal Padel Licata. Il 13/14/15 maggio Sport Center Raffadali e Noveduecento Agrigento. Il 20/21/22 maggio Maracanã e Pinetina di Agrigento. Ancora, il 27/28/29 maggio Gatto Padel Palma di Montechiaro , 3/4/5 giugno centro Padel Silva Cianciana.

Alla fine delle qualificazioni provinciali, verrà stilato una classifica “assoluta” dove ai due atleti con il miglior punteggio verrà omaggiato il soggiorno a Trapani per le fasi finali regionali.

Per le classifica finale assoluta i punti per singola tappa non potranno essere cumulati, ma si terrà conto del miglior punteggio ottenuto nella singola categoria.

Fasi regionali

Gli otto atleti di Agrigento, che formeranno le quattro coppie della provincia di Agrigento e Caltanissetta affronteranno le rispettive 4 coppie di Trapani per singole categorie, divise in due gironi formati da 4 squadre. Le prime due di ogni girone si sfideranno nelle semifinali e le prime tre classificate andranno a disputare le finalissime a Malta nei giorni 1/2/3 luglio 2022. Dunque oltre alle finali primo e secondo posto si disputeranno le finali per il terzo e quarto posto.

Le fasi finali internazionali si svolgeranno a Malta, all’IK center di Saint Julian dall’1 al 3 luglio.

Le tre classificate di ogni singola categoria affronteranno le rispettive tre squadre (sempre della stessa categoria) maltesi in un unico girone all’italiana e le prime quattro classificate si sfideranno nelle semifinali e successivamente finali.