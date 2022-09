Show dell’Akragas a Favara: 5 a 2 e passaggio del turno in Coppa Italia

Un’Akragas bella e concreta passa con autorevolezza sul campo della Pro Favara e accede al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di mister Nicolò Terranova, dopo la vittoria per 3-0, rifila altri cinque gol ai gialloblu. La gara di ritorno è terminata 5-2. Il primo tempo è terminato 2-1 per l’Akragas con le reti di Vitelli, il pari su rigore di De Luca e Caccetta per il nuovo vantaggio degli ospiti. Nella ripresa continua il dominio dell’Akragas che segna ancora con Maonsur, Barrera e ancora Vitelli. Per la Pro Favara, gol di Dembele’. La squadra akragantina ha giocato un’ottima partita, mettendo in mostra tanta qualità tecnica e una eccellente condizione fisica. Da segnalare la buona prestazione degli under schierati dall’inizio e durante la partita da mister Terranova.