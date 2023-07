Agrigento, 26 luglio 2023 – Il Cinema Multisala Ciak di Agrigento è pronto ad accogliere un’esperienza cinematografica senza precedenti con l’attesissimo film “Shark 2 – L’Abisso”. A partire dal 3 agosto, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nelle profondità dell’oceano insieme a Jonas Taylor e il suo coraggioso gruppo di scienziati.

L’avventura mozzafiato, diretta dal maestro del cinema Steven Spielberg e interpretata dal rinomato attore Harrison Ford, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso dalla prima all’ultima scena. I colossali squali preistorici saranno solo uno degli incredibili pericoli che i protagonisti dovranno affrontare durante la loro missione rischiosa.

Orari delle proiezioni:

18:00

20:15

22:30

L’atmosfera sarà carica di suspense mentre gli scienziati lottano per la sopravvivenza in un ambiente ostile, ma il pericolo non arriverà solo dalle creature marine. Spietati banditi si frapporranno tra loro e la scoperta degli scienziati, creando ulteriori intrecci e colpi di scena.

Il film “Shark 2 – L’Abisso” offre un’esperienza coinvolgente e realistica, grazie agli straordinari effetti speciali e all’impeccabile regia di Spielberg. Il trailer ufficiale ha già catturato l’attenzione del pubblico, suscitando grande curiosità per questa storia emozionante e piena di azione.

Non perdete l’occasione di vivere l’adrenalina di “Shark 2 – L’Abisso” al Cinema Ciak di Agrigento. Un’esperienza cinematografica unica, che vi porterà in un viaggio indimenticabile tra creature marine spettacolari e colpi di scena sorprendenti.

Se siete pronti per un’avventura sottomarina senza precedenti, non mancate l’appuntamento dal 3 agosto! Prenotate il vostro biglietto e preparatevi a vivere un’esperienza mozzafiato al Cinema Ciak