Sgomberata tutta l’area intorno a piazza Cavour. Chiuse attività lavorative e commerciali

Sale il numero delle persone sgomberate, in seguito al crollo del cornicione, e del ponteggio in piazza Cavour. Complessivamente evacuate una ventina di unità abitative, per circa 25 persone, che hanno dovuto lasciare le proprie case. Chiusi il bar Sajeva, la tabaccheria, il negozio “Mamasons”, un ristorante, due B&B, e alcuni studi legali e professionali.

La strada del viale è stata transennata per metà carreggiata. Interdetta anche mezza piazza Cavour. La Procura della Repubblica di Agrigento, con il sostituto procuratore Antonella Pandolfi, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. L’ipotesi di reato avanzata è quella di disastro colposo.

Ad occuparsi delle indagini gli agenti della polizia Locale, con la collaborazione dei tecnici dei Vigili del fuoco, e del personale della polizia Scientifica. Ancora da accertare le cause del crollo.