Sfuriata di coach Cagnardi in sala stampa: battere Bergamo non era obbligatorio – VIDEO

Sfuriata di coach Cagnardi in sala stampa: non era scritto da nessuna parte che dovessimo battere Bergamo – VIDEO

“Non è scritto da nessuna parte che la piccola Agrigento debba vincere con Bergamo”. Sfuriata di coach Cagnardi in sala stampa. Nel turno infrasettimanale la Fortitudo supera il Basket Bergamo con il punteggio di 85 a 65, incassa la 14^ vittoria stagionale e mantiene l’imbattibilità casalinga che ormai dura da più di tre mesi (10 vinte su 11). Coach Cagnardi si prende ancora i complimenti degli addetti ai lavori. Era già successo a Torino, succede subito dopo la partita di mercoledì. Poi ne approfitta per mettere in chiaro le cose.

Cagnardi prima di fare i complimenti a Bergamo ed al suo allenatore, ha l’occasione per ringraziare gli under che si allenano con il gruppo. Un apporto importante per sopperire agli infortuni. “Avrei voluto l’occasione per dare a questi giovani l’occasione di giocare, finalmente è arrivata e l’ho sfruttata senza per questo voler mancare di rispetto agli avversari”. Il tempo per godersi questa vittoria è poco perché domenica arriva l’Eurobasket Roma, penultimo appuntamento casalingo della regular season.