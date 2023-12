E’ stata dimessa dall’ospedale “San Giovanni di Dio” ed è tornata nella comunità protetta dove era stata alloggiata la badante cinquantenne di Palma di Montechiaro ferita con l’acido dal marito. La donna è stata sentita dai poliziotti della squadra Mobile e dal sostituto procuratore, titolare del fascicolo d’inchiesta, Maria Barbara Grazia Cifalinò, e seppure scossa per quanto accaduto, è riuscita a fornire la sua versione dei fatti. A rimanere gravemente ferito anche il marito quarantottenne, che si è versato dell’acido sulle mani e sul collo.

L’uomo al momento si trova piantonato e in stato di arresto al Centro grandi ustioni del presidio ospedaliero “Cannizzaro” di Catania. E’ accusato di lesioni personali gravissime. L’udienza di convalida non è stata ancora fissata. Sentito anche lui dalla polizia, avrebbe raccontato l’esatto contrario, ossia d’essere stato lui la vittima dell’aggressione e d’aver subito il lancio dell’acido da parte della moglie. Una versione alla quale, almeno per il momento, nessuno crede.