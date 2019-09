Sfregiarono al volto un ragazzo, condannati e arrestati

Per questioni d’onore avevano sfregiato, con un coltello, il volto di un ragazzo. Calogero e Stefano Circo, rispettivamente padre e figlio, di 59 e 33 anni, sono stati condannati a 6 anni e 4 mesi di reclusione, perché definitivamente riconosciuti colpevoli del reato di lesioni aggravate in concorso.

Immediato è stato spiccato l’ordine di carcerazione. Provvedimento eseguito, nella notte, dai carabinieri della Stazione di Casteltermini e della Compagnia di Cammarata. I due Circo sono stati rinchiusi in carcere per espiare la pena.

Il fatto avvenne sette anni fa in un appezzamento di terreno, alla periferia di Casteltermini. In quattro, Calogero, Stefano e Giuseppina Circo, e un altro uomo, si scagliarono contro l’ex fidanzato di Giuseppina Circo, col quale la ragazza aveva chiuso da poco i rapporti, e per vendetta lo sfregiarono.