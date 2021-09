Sfilata di vip a Caltabellotta per il matrimonio “Made in Sicily” della figlia di Rocco Forte

Matrimonio da film quello tra Irene Forte e Felix Wiinckler, che hanno scelto come location la suggestiva Caltabellotta per l’occasione trasformata in uno scenario cinematografico. Bionda e occhi chiari, l’ereditiera Irene Forte, 32 anni, figlia di sir Rocco, fondatore e proprietario dell’omonimo gruppo alberghiero, nella cattedrale arabo-normanna di Caltabellotta, il caratteristico centro agrigentino, ha detto si al fortunato Felix Winckler. L’avvocato di origine belga che vive a Londra, co-fondatore di aziende che sviluppano prodotti tecnologici innovativi, è noto per essere stato parecchi anni fa, il primo fidanzato di Charlotte Casiraghi, figlia di Caroline di Monaco. Dopo il matrimonio civile a Londra, il rito religioso caratterizzato da una sfilata di vips (tra i tanti anche Gianna Nannini) per un matrimonio “Made in Sicily”, la cui festa è poi continuata nel vicino Resort Verdura. Carretti siciliani, grigliate di carne, luminarie tipiche delle feste patronali, un matrimonio suggestivo per un amore destinato ancora a far parlare di sé.