Si svolgerà ad Agrigento il 26 marzo 2025 presso l’I.I.S.S. Nicolò Gallo, diretto dalla preside Giovanna Pisano, un concorso regionale promosso dall’ A.B.I. Professional (Associazione Barmen Italiani) che vedrà la partecipazione di barmen provenienti da tutta la Sicilia, suddivisi in tre categorie. I vincitori di ogni categoria avranno l’opportunità di accedere alle fasi nazionali che si terranno in autunno.

Il concorso, organizzato dal Vice Coordinatore ABI Professional Sicilia Salvatore Siracusa (noto barman agrigentino), si svolge sotto la supervisione del Consigliere Nazionale ABI Professional Domenico Randazzo (di Terrasini) e del Coordinatore Regionale ABI Professional Sicilia Antonino Santoro di Messina.

Questo trio di professionisti garantisce un evento all’insegna della qualità e del rigore tecnico, con l’obiettivo di valorizzare l’arte del bartending siciliano.

Il contest è suddiviso in tre categorie, che permetteranno ai partecipanti di competere in diverse specializzazioni del mondo dei cocktail. I vincitori di ciascuna categoria accederanno alle fasi nazionali ABI Professional, previste in autunno, dove rappresenteranno la Sicilia a livello italiano. Questa sinergia tra ABI Professional e il mondo della scuola sottolinea l’impegno nella formazione e nell’avvicinamento delle nuove generazioni al settore della mixology.

L’evento offre ai barmen un’occasione unica per confrontarsi, scambiare tecniche e innovare, contribuendo all’evoluzione del settore.

I vincitori del contest regionale avranno l’opportunità di brillare a livello nazionale, portando in luce la creatività e la tradizione siciliana.

Salvatore Siracusa, oltre al ruolo istituzionale, è una figura simbolo del bartending agrigentino, noto per cocktail che uniscono tradizione mediterranea e sperimentazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp