Sfida Salvezza per l’ Akragas Futsal, under 19 chiamata al riscatto

Ritorna dopo la sosta per le festività natalizie il campionato Nazionale di serie B di calcio a 5 dove per l’ultima giornata del girone di andata l’Akragas Futsal affronterà tra le mura amiche il Mascalucia C5.

Scontro diretto quello che andrà in scena dalle 17.00 allo Sport Village di Agrigento con in palio punti fondamentali visto che le due formazioni sono appaiate al sesto posto in campionato.

Clima sereno per il rooster guidato da Giuseppe Castiglione che in settimana si è preparato duramente a questo attesissimo match che in caso di vittoria permetterebbe agli Agrigentini di allungare in classifica generale visto la concomitanza di tanti scontri diretti, avvicinando il primo obiettivo stagionale che è quello di una tranquilla salvezza.

Cauta ma ottimista si presenta la dirigenza biancoazzurra che sentita, si ritiene soddisfatta dei buoni risultati raggiunti sinora lodando anche il lavoro che si sta facendo sui settori giovanili e sulla crescita generale del movimento all’ombra della Valle dei Templi.

Arbitri dell’incontro saranno i Signori Cucuzzella e Amato di Ragusa, mentre il cronometrista sarà il Signor Luparello di Agrigento, fischio di inizio programmato per le 17:00 al Palaforum Giuseppe Bellavia di Agrigento con INGRESSO GRATUITO.

Completano l’ultima giornata del girone di andata le sfide tra:

Agriplus – Assoporto

Arcobaleno – Real Parco

Cataforio – Regalbuto

Polistena – Futura

Mabbonath – Catania

In classifica generale guida sempre il lanciatissimo Assoporto Melilli, già campione di inverno, grande bagarre per l’ultimo posto dei play off 5 squadre in 3 punti tra cui il GIGANTE.

Seconda giornata di ritorno invece per il campionato nazionale under 19 con i giovani biancoazzurri, che dopo un periodo di appannamento cercano punti sul campo dell’ottima Mabbonath Futsal di Palermo, domenica 06 Gennaio 2019 alle ore 11:00.