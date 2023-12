Arriva un momento decisivo per la Fortitudo Agrigento: domenica 17 alle 18, al Palamoncada si gioca una partita che va ben oltre la semplice conquista di due punti. Arriva Casale Monferrato.

La squadra guidata dal coach Di Bella ha vissuto un mese di successi, battendo sia Milano che Vigevano, risultati che la Fortitudo Agrigento non è riuscita ad ottenere, soprattutto considerando il periodo di crisi e gli infortuni che hanno segnato il percorso. La speranza di recuperare il capitano Albano Chiarastella, una figura fondamentale per la strategia di gioco di Pilot, è forte dopo alcuni momenti difficili contro Milano e Rieti. La situazione in classifica mostra una netta divisione: dal quarto all’ottavo posto, le squadre condividono lo stesso punteggio (16 punti), mentre le ultime cinque, esclusa Latina con 4 punti, si trovano a quota 8. Una vittoria sarebbe un sollievo per Agrigento, che non può più permettersi passi falsi, specialmente davanti al suo pubblico.

La società è tornata a farsi sentire dopo un periodo di silenzio stampa, con il presidente Gabriele Moncada che ha sollevato critiche sul trattamento arbitrale verso la Fortitudo Agrigento e ha chiesto al pubblico di rispettare le regole. Le multe inflitte per oltre 6.000 euro rappresentano un peso considerevole per una società che ha incassato solamente 1.500 euro dall’ultima partita di campionato. Una vittoria contro Casale Monferrato potrebbe significare un cambiamento di rotta e il ritorno alla vittoria che manca nel girone di ritorno.

Ecco le parole del coach Pilot in vista della sfida: “Domenica ci troviamo di fronte a uno scontro diretto, il che basta per comprendere l’importanza di questa partita. Lo affrontiamo in un momento in cui stiamo cercando di superare delle difficoltà, ma non abbiamo spazio per giustificazioni: ci serve solo grande motivazione. Nel match d’andata, Kelly ha giocato un ruolo chiave con alcune giocate importanti, dimostrandosi un grande realizzatore durante tutto il campionato. Inoltre, la squadra di Casale ha ampliato il proprio roster nelle ultime settimane per avere più opzioni in campo; ci aspettiamo quindi una partita molto combattuta, dato che entrambe le squadre hanno molto in palio. Dovremo sfruttare al massimo il sostegno del pubblico e il vantaggio del nostro campo per vincere e ribaltare il risultato della prima sfida.”