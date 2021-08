Seus 118, arriva seconda tranche del bonus covid

La Seus ha avviato la procedura per il pagamento della seconda e ultima tranche del cosiddetto bonus Covid per circa 3 mila dipendenti che, durante la prima ondata della pandemia, “hanno prestato servizio con alto senso civico”. Lo scrive in una nota la Seus , dopo la comunicazione dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il 26 luglio scorso rassicurazioni erano arrivate dal presidente della Commissione speciale Monitoraggio e attuazione delle leggi, il deputato all’Ars Carmelo Pullara, e così come anticipato, la seconda tranche del bonus per i lavoratori Seus, che rappresenta il saldo, sta per arrivare. Nei mesi scorsi, i sindacati Fp Cgil e Cisl Fp , dopo la comunicazione relativa al via libera per le risorse da destinare ai bonus Covid per i dipendenti della partecipata, avevano chiesto al governo regionale atti concreti e una programmazione temporale definita in merito alle indennità aggiuntive.