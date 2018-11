Settore Promozione Turistica: classificate 16 nuove strutture ricettive in provincia di Agrigento

Agrigento, 27 novembre 2018

Prosegue l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella classificazione di nuove strutture ricettive in provincia di Agrigento. Si tratta in prevalenza di bed and breakfast, affittacamere e case vacanza, nonché di un hotel, che aggiungono altri 167 nuovi posti letto alla dotazione complessiva della nostra provincia, a conferma dell’incremento degli ultimi anni.

Le nuove strutture ricettive si trovano nei Comuni di Agrigento, Licata, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Realmonte e Sciacca.

La classificazione delle strutture ricettive è un servizio svolto dal Settore Promozione Turistica del Libero Consorzio di Agrigento, previsto dalla Legge Regionale n. 27/1996 che delega questa competenza alle ex Province Regionali.

Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai Servizi Turistici Regionali.

Queste le nuove strutture ricettive:

– “B&B Sogni Divini”, ad Agrigento in c.le Vaianella, Tre Stelle, 3 camere, 5 posti letto

– “B&B Al centro storico”, ad Agrigento in via Saponara, Tre Stelle, 2 camere, 5 posti letto

– “B&B Il Sole dei Greci”, ad Agrigento in c.le Stivala,Tre Stelle, 3 camere, 8 posti letto;

– “B&B L’Alba sul fortino”, ad Agrigento in via M. Pascal, Tre Stelle, 3 camere, 6 posti letto;

– “B&B Le Mangiatoie”, a Montallegro, in via Piemonte, Tre Stelle, 2 camere, 4 posti letto;

– “B&B Licata sotto le stelle”, a Licata in via G. De Pasquali, Tre Stelle, 4 camere e 10 posti letto;

– “B&B Panoramica dei Templi” ad Agrigento in Panoramica dei Templi, Tre Stelle, 4 camere, 11 posti letto;

– “B&B Villa Contino” ad Agrigento in viale Cannatello, Due Stelle, 2 camere e 4 posti letto;

– “B&B Il campanile” a Sciacca in Piazza Inveges, Tre Stelle, 1 camera e 2 posti letto;

– “B&B Villa Kaos” ad Agrigento in via Gentile, Tre Stelle, 3 camere e 7 posti letto;

– “B&B La Torre”, a Realmonte in c.da Pergole, Tre stelle, 2 camere e 6 posti letto.

Classificati anche la Casa Vacanza “Al Duomo” a Licata, in corso Vittorio Emanuele, Una stella con 10 unità abitative e 24 posti letto, e gli Affittacamere a Porto Empedocle “L’Albero”, su SS 115 (Una stella, 4 camere, 8 posti letto), “, “A due passi dal sole” in via De Giardini (Due stelle, 4 camere e 8 posti letto) e “La giara” in via Spinola (Tre vstelle, 6 camere e 16 posti letto), nonché “Terrazze chiaramontane” a Palma di Montechiaro in via Lipari (Tre Stelle, 5 camere e 8 posti letto).

Infine è stato classificato anche l’Hotel Doric Bed in contrada San Biagio ad Agrigento, 4 stelle, 17 camere e 35 posti letto.