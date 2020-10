Sette nuovi casi di Covid a Licata, 4 a Favara e 1 a Calamonaci, Grotte e Palma

Altri 7 tamponi positivi al Coronavirus a Licata. Si tratta di quattro adulti, e tre minori. Il numero degli attuali contagiati sale a 34. Nessuna di queste nuove persone risulta essere ricoverata. Si trovano a casa.

Altri due tamponi positivi a Favara. Le due persone sono asintomatiche e, si trovano in quarantena. “Solo tosse e mal di gola”, dice il sindaco Anna Alba. Il totale di contagi a Favara sale a 30. “Rispettate tutte le disposizioni sanitarie”. L’Asp di Agrigento ha dato comunicazione al sindaco di 3 guariti.

Il Covid non risparmia nemmeno il piccolo comune di Calamonaci. Il sindaco Pino Spinelli ha ufficializzato un caso di positività. Si tratta di un giovane che già si trovava in isolamento fiduciario. Attivate le procedure per la tracciabilità dei contatti.

E a Grotte, i casi di Coronavirus sono attualmente 2. Si tratta di casi non collegati fra loro, non sono familiari. I contatti stretti di queste due persone sono stati sottoposti a tampone. “Tra un paio di giorni sapremo se ci sono altri contagi o meno”, ha affermato il sindaco Alfonso Provvidenza. Altre due persone sono risultate positive al tampone rapido, ma l’ufficialità del contagio si avrà solo con l’esito del tampone molecolare. Una decina le persone in isolamento. E le lezioni del plesso “Roncalli” sono state sospese per la sanificazione.

E nuovo caso di Covid a Palma di Montechiaro. Si tratta di una donna quarantenne, e non è un caso legato ai precedenti focolaio. La donna sta bene e si trova a casa. A Palma salgano a 9 gli attuali contagiati.