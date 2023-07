I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, su indicazione del ministero dell’Interno, ieri sera, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sull’isola di Lampedusa, affollata in questo periodo dell’anno di vacanzieri. Sequestrati due veicoli trovati privi di assicurazione; 14 le auto senza revisione ed è stata accertata anche una guida senza patente. Elevate sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro per varie violazioni del Codice della strada.