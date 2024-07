Agrigento, 23 e 27 luglio 2024 – Il Dr. Renato Schembri, psicoterapeuta e esperto in interventi basati sulla mindfulness, terrà due sessioni dedicate alla pratica della mindfulness presso Le Fabbriche, in Via San Francesco 1, Agrigento. L’evento è riservato esclusivamente agli iscritti, con un numero massimo di partecipanti per garantire un’esperienza personalizzata e approfondita.

Programma dell’Evento

23 Luglio, dalle ore 19.00 alle ore 20.30: Introduzione alla Pratica Mindfulness Un incontro introduttivo di gruppo che fornirà informazioni su una pratica di origine millenaria, oggi validata scientificamente. Il Dr. Schembri spiegherà come la consapevolezza può alleviare le sofferenze nostre e degli altri, e quale ruolo fondamentale svolge nella nostra vita e nei rapporti interpersonali. Questo incontro mira a far conoscere e familiarizzare i partecipanti con i principi base della mindfulness.

27 Luglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: Incontro Intensivo di Pratica Mindfulness Una sessione intensiva dedicata a promuovere una maggiore consapevolezza del presente. Attraverso pratiche di consapevolezza seduti, in movimento, e specifiche tecniche per affrontare il dolore fisico e psicologico, i partecipanti saranno guidati ad accettare pensieri, emozioni e sensazioni corporee senza cercare di cambiarle o respingerle. Questo incontro è adatto sia per chi ha già esperienza nella pratica della mindfulness, sia per i neofiti che desiderano un’introduzione pratica ed efficace.

Informazioni sull’Esperto

Il Dr. Renato Schembri ha conseguito il titolo di psicoterapeuta presso “La Sapienza” di Roma nel 1988. È esperto in interventi basati sulla mindfulness, avendo completato la formazione presso la Scuola di psicoterapia cognitiva di Roma, ed è socio e praticante dei centri F.P.M.T. dal 2004. La sua lunga esperienza e il suo approccio pratico e scientifico garantiscono sessioni di alta qualità.

Dettagli di Partecipazione

Le Fabbriche, Via San Francesco 1, Agrigento Orari: 23 luglio: dalle ore 19.00 alle ore 20.30 27 luglio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Iscrizione: Evento riservato esclusivamente agli iscritti, con un numero massimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, si prega di contattare direttamente Le Fabbriche di Agrigento.