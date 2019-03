Servizio idrico, il Prefetto incontra i sindacati: “Mantenere i posti di lavoro”

La questione Girgenti Acque torna in Prefettura. Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo incontra i rappresentanti dei tre sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, e il

Sul tavolo la vicenda riguardante il servizio idrico integrato e, in particolare, il futuro dei lavoratori di Girgenti Acque e dellla controllata Hydortecne. L’incontro è atteso con trepidazione dai dipendenti, in tutto circa 350, che aspettano buone nuove dal colloquio che verterà sulle garanzie chieste dai sindacati circa il mantenimento dei livelli occupazionali dopo le recenti vicissitudini che hanno interessato la società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento.

“Sono di questi giorni le dichiarazioni della sindaca Francscesca Valenti, presidente dell’Ati, che sembra delineare un percorso: quello della costituzione di una società consortile speciale. Fino ad ora, però, – scrivono i sindacati in una lettera- non è ancora emersa la questione che riguarda come assicurare l’attuale livello occupazionale ed il futuro dei lavoratori”.

Oggi, dunque, incontro importante, forse non decisivo, ma che potrà dare un’indicazione e alcune risposte alle speranze dei dipendenti che temono di perdere il loro posto di lavoro.