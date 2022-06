Servizio idrico, il Cartello Sociale “certa politica rinnega se stessa”

E’ con una dura nota stampa che il cartello sociale della provincia agrigentina non le manda a dire e punta il dito contro la classe politica. Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, l’assetto societario e finanziario, e i Comuni morosi, sotto polemica del Cartello Sociale, che non hanno ancora condiviso e versato la quota prestito della Regione che dovrebbe consentire alla consortile di reggersi in piedi. “Rinnegando se stessi, dopo essersi battuti a favore della gestione pubblica del servizio idrico, diversi sindaci della provincia di Agrigento stanno conducendo al fallimento la società consortile appositamente creata e da loro fortemente voluta- scrivono dal cartello sociale-. Il tutto con la complicità dell’assessorato regionale alle Autonomie Locali che non fa altro che offrire alibi e assist ai sindaci per l’utilizzo delle risorse stanziate per fare decollare AICA. Probabilmente nella mente di qualcuno c’è un disegno preciso di tornare alla gestione privata, nonostante sia in corso un piano di risanamento e investimenti pubblici per il rifacimento delle reti e l’ammodernamento degli impianti. A questo punto ognuno, in testa la politica, si assuma le proprie responsabilità nella consapevolezza che il fallimento della tanto auspicata gestione pubblica del servizio idrico non è certo la via migliore per tutelare gli utenti, i lavoratori, i creditori e le stesse amministrazioni locali.” Il cartello sociale, poi, parla di una pesante sconfitta della classe politica locale “che non riesce a difendere gli interessi del territorio, a tutelare i suoi concittadini e che rischia di lasciare spazio alle scorribande di gruppi privati che vogliono mettere le mani su una risorsa fondamentale come l’acqua per ricavarne profitti nei prossimi decenni quando il prezioso liquido diventerà ancora più prezioso e la sua gestione andrà a discapito delle generazioni future.”