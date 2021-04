Il Comune di Sciacca ha avviato l’iter amministrativo per l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge per la prossima stagione estiva. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa. Il servizio garantirà la sicurezza della balneazione nelle spiagge libere del litorale saccense. A occuparsi del procedimento è il Settimo Settore del Comune di Sciacca. Un avviso, a firma del dirigente Francesco Calia, è stato pubblicato ieri sul sito internet del Comune di Sciacca e è finalizzato alla selezione di un’associazione di volontariato interessata allo svolgimento in convenzione del servizio. Nel sito del Comune, sono stati pubblicati anche il modello per l’invio della manifestazione d’interesse, il capitolato d’oneri e le planimetrie con le cinque postazioni previste, con torrette, bagnini e tutte le attrezzature necessarie da collocarsi nelle spiagge di San Giorgio, Timpi Russi, Foggia, San Marco e Maragani. L’importo per le attività, dall’1 luglio al 5 settembre, è di 39 mila euro. Nei documenti pubblicati, le associazioni interessate potranno trovare ogni dettaglio sulle modalità di partecipazione e sullo svolgimento del servizio richiesto.