Con le festività natalizie e di fine anno e la consueta affluenza nei luoghi di grande richiamo di pubblico, il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e dei dispositivi di prevenzione, nel territorio della città dei Templi, attraverso mirate attività di prevenzione nei luoghi ad alta concentrazione di persone.

Per tutto il periodo delle feste, pattuglie di poliziotti a piedi perlustrano il centro cittadino ma anche i luoghi come il centro commerciale “Città dei Templi”, per costituire una presenza rassicurante per chi, in questo periodo di festività, si reca nei negozi per fare acquisti e trascorrere il tempo libero. Un maggior numero di agenti in strada, per assicurare una più incisiva azione di controllo del territorio e una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

