Servire Agrigento: “Giù le mani dalle TV locali”

“Il movimento Servire Agrigento si unisce alla battaglia degli editori e del personale tecnico e giornalistico della Provincia di Agrigento contro le nuove regole sul digitale terrestre che rischiano di cancellare il panorama radiotelevisivo locale, la pluralità dell’informazione e i livelli occupazionali. “Lo afferma il coordinatore provinciale del Movimento Servire Agrigento, Raoul Passarello che continua: “La mancanza delle frequenze, gli elevati costi d’affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo standard, la discriminatoria ripartizione dei fondi e la perdurante crisi economica impongono un intervento forte e deciso in tutte le sedi per salvare il settore radiotelevisivo locale dall’ennesimo e mortale attacco all’informazione libera e indipendente. In un mondo che corre veloce e che vede restringere gli spazi di ascolto e confronto non si può non tenere conto del ruolo sociale e culturale che svolgono le TV locali quale punto di riferimento indispensabile per i territori e per i bisogni dei cittadini”.