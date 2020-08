Serie D Padel, una vittoria ed una sconfitta per il TC Città dei Templi

Continua la fervida attività agonistica del club agrigentino. Sconfitta a Palermo della squadra A contro i forti atleti del Tema Padel Palermo per 3/0 e splendida vittoria in trasferta a Siracusa della squadra B contro Padel Zone Siracusa per 2/1.

Rinviata a data da destinarsi Favorita Padel Palermo contro la squadra C.

Altra splendida occasione di crescita e confronto con le realtà regionali del padel