Serie D. Il Licata beffato a Locri, vince il Canicattì

Una rete di Mbay al 94″ decide la sfida di Locri. Così il Licata cede sul difficile campo di Locri. Assente Valenti per squalifica esordio per il giovane portiere Sienko. Per i calabresi reti di Carella e Mbaye, per i gialloblu il solito Minacori che allunga il suo bottino di reti stagionale. La sfida finisce 2-1 peri calabresi. In serie D giorne I, vince invece l’altra agrigentina. Il Canicattì batte la Polisportiva Santa Maria Cilento per 2-1 grazie ad una doppietta di Iezzi. Per giallorossi rete di Tandara. Anche questa sfida finisce 2-1.

Foto Archivio

Allo stadio “Macrì” protagoniste Locri e Licata, gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie D girone I. Risultato e tabellino.

Locri-Licata 2-1: 37′ Carella, 94′ Mbaye – 68′ Minacori

IL TABELLINO: